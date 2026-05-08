Характеристики товара
Описание
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1200 мм
- Толщина столешницы16, 26 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Цвет подстольяБелый
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет