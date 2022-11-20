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Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 1Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 2Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 3Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 4Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 5Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 6Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 7Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 8Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 9

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый

Артикул: CH-050-930
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
Сделаем стол на заказ

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