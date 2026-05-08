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Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый
9 оценок
4 290
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 1Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 2Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 3Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 4Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 5Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 6Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 7Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 8Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - фото 9
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый

Артикул: CH-050-930
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3390
1200 600 750 16 19.5 3490
1200 800 750 16 23.3 3790
1500 800 750 16 27.2 4090
1500 900 750 16 29.6 4190
900 600 760 26 22.0 5190
1200 600 760 26 26.7 5690
1200 800 760 26 33.0 6490
1500 800 760 26 39.2 6890
1500 900 760 26 43.1 7090
900 600 766 32 25.3 5390
1200 600 766 32 31.0 5990
1200 800 766 32 38.7 6890
1500 900 766 32 51,2 7690






Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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