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Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
500 оценок
3 5908
3 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - фото 1Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - фото 2Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - фото 3Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань производства ChiedoCover
+6Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

Артикул: CH-001-677
500 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3390
1200 600 750 16 19.5 3490
1200 800 750 16 23.3 3790
1500 800 750 16 27.2 4090
1500 900 750 16 29.6 4190
900 600 760 26 22.0 5190
1200 600 760 26 26.7 5690
1200 800 760 26 33.0 6490
1500 800 760 26 39.2 6890
1500 900 760 26 43.1 7090
900 600 766 32 25.3 5390
1200 600 766 32 31.0 5990
1200 800 766 32 38.7 6890
1500 900 766 32 51,2 7690





Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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