Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный
10 оценок
5 890
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - фото 1Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - фото 2Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - фото 3Видеообзор - стол на металлокаркасе Лидер 2 - видео 4
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный

Артикул: CH-068-647
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 2, 2700х900, бук, черный
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700х900, бук, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800
Фотография товара Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1800 800 750 16 31.0 4490
1800 900 750 16 33.9 4590
2000 900 750 16 36.8 5490
2400 900 750 16 42.5 5790
2700 900 750 16 46.9 5890
1800 800 760 26 45.4 6690
1800 900 760 26 50.1 6890
2000 900 760 26 54.8 7990
1800 800 766 32 54.1 7590
2000 900 766 32 65.6 8890
2400 900 766 32 71.6 9490
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 10 с передней стенкой

499
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 5, 1800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 5, 1800x800

471
Фотография товара Стол складной Бани, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Бани, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стол складной Бани, пластиковый

148
Фотография товара Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия», произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия»

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стол Лидер 2, 2700*900, орех, белый

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, орех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1200, орех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Стол Лидер 3, Д1200, орех, белый

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, бук, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, бук, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390

Стол Лидер 2, 2400*900, бук, белый, кромка ПВХ

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, венге, серебро, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, венге, серебро, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 140

Стол Лидер 1, 1200*800, венге, серебро, кромка ПВХ

8
Настоящее фото товара Стол мобильный складной графит, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной графит, белый, 25 мм, 140*70

8
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, таксония, белый, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, таксония, белый, 25 мм, 160*70

8

Другие товары из раздела складные столы

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, орех, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, орех, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6408
5 040 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, орех, золотой

500
Фотография товара Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» , произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист»

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, серый, каркас - черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, серый, каркас - черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, серый, каркас - черный

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стол Лидер 2, 2000*900, венге, шампань

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, серый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000х900, серый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7904
5 990 ₽

Стол Лидер 2, 2000х900, серый, золотой

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Лидер 3, Д1500, дуб сонома, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лидер 3, Д1500, дуб сонома, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8907
6 290 ₽

Лидер 3, Д1500, дуб сонома, черный

8
Настоящее фото товара Стол мобильный складной дуб сафари, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена

Стол мобильный складной дуб сафари, антрацит, 25 мм, 160*70

11
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, дуб сафари, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, дуб сафари, антрацит, 25 мм, 160*70

8
Настоящее фото товара Стол мобильный складной лиственница, белый, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной лиственница, белый, 25 мм, 100*70

9
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, сосна винтер, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, сосна винтер, белый, 25 мм, 140*70

15

Товар в корзине

Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный
Стол Лидер 2, 2400х800, бук, черный
от 5 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности