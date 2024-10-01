Характеристики товара
Описание
Металлический стул «Астра» — идеальное сочетание стиля и комфорта!
Стул Астра с твёрдой спинкой и мягким сиденьем станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Серебристый каркас придаёт стулу современный и стильный вид, а мягкое эргономичное сиденье обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.
Стопирование: до 5 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина510 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкавелюр