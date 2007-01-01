Характеристики товара
Описание
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 26 мм
- Вес33.9 кг
- Вид кромкиТ-образная
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Механизмскладной кронштейн с фиксатором
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет