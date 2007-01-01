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Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x900, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 5, 1800x900
466 оценок
5 590
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 5, 1800x900 - фото 1Стол Лидер 5, 1800x900 - фото 2Стол Лидер 5, 1800x900 - фото 3
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 5, 1800x900

Артикул: CH-015-600
466 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
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Фотография товара Стол Лидер 5, 2400x900 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вес33.9 кг
  • Вид кромкиТ-образная
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Механизмскладной кронштейн с фиксатором
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1800 800 750 16 31.0 4790
1800 900 750 16 33.9 5290
2400 900 750 16 42.5 5690
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 5, 1800x900 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 5, 1800x900 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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