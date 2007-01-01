Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол складной Раунд 120, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол складной Раунд 120, белый
109 оценок
8 290
Товар в корзине. Перейти
Стол складной Раунд 120, белый - фото 1Стол складной Раунд 120, белый - фото 2Стол складной Раунд 120, белый - фото 3Стол складной Раунд 120, белый - фото 4

Стол складной Раунд 120, белый

Артикул: CH-030-326
109 оценок
Основные характеристики
  • Длина1220 мм
  • Ширина1220 мм
  • Высота743 мм
  • Диаметр столешницы1220 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 150, белый
Фотография товара Стол складной Раунд 150, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Уитни, белый
Фотография товара Стол складной Уитни, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Каркас стола выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Столешница изготовлена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Кроме того, HDPE устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также растительным и минеральным маслам.

Стол идеально подходят для организации мероприятий, кейтеринга, отдыха на даче или пикнике, а также для бизнеса и выездных работ. Правильно подобранный стол способствует комфортному размещению гостей и эффективной работе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников. Надежный и удобный стол для корпоративных мероприятий.
2. Кемпинг — отличный выбор для отдыха на природе.
3. Бизнес — торговля товарами и презентации.
4. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
5. Выездные работы — поддержка строительных и монтажных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1220 мм
  • Ширина1220 мм
  • Высота743 мм
  • Диаметр столешницы1220 мм
  • Вес13.7 кг
  • Материалполиэтилен
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1245 мм
  • Высота упаковки64 мм
  • Глубина упаковки1245 мм
  • Вес упаковки14.40 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол складной Раунд 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 150, белый

142
В наличии 115 шт.
Хит
Фотография товара Стол складной Раунд 180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол складной Раунд 180, белый

30
В наличии 5 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стол складной Уитни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Уитни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стол складной Уитни, белый

124
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стол складной Натали белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стол складной Натали белый

156
Распродажа
Фотография товара Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99022
18 990 ₽Оптовая цена

Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74

26
В наличии 122 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый

26
В наличии 200 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 8902
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной пластиковый

26
В наличии 200 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 39031
11 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый

26
В наличии 179 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 5, 1800x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Стол Лидер 5, 1800x900

466

Другие товары из раздела банкетные столы

Хит
Фотография товара Стол Лидер 23 прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 23 прямоугольный

491
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19011
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, белый

479
В наличии 79 шт.В пути 14 шт.
Хит
Фотография товара Комплект Фуршетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Фуршетный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 38022
5 590 ₽

Комплект Фуршетный

143
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый

10
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2700*900, белый

10
Хит
Фотография товара Стол Лидер 3, д1200, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1200, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 040

Стол Лидер 3, д1200, белый

9
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, ясень, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, ясень, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1, 1500*800, белый, ясень, кромка ПВХ

13
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*800, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*800, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 840

Стол Лидер 2, 1800*800, белый, кромка ПВХ

12
Фотография товара Стол Барел 110 белый / золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барел 110 белый / золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 990

Стол Барел 110 белый / золото

6
Фотография товара Керамический стол Барел 90 shakespeare black / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Керамический стол Барел 90 shakespeare black / черный, произведённого компанией ChiedoCover
35 690

Керамический стол Барел 90 shakespeare black / черный

8
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Стол складной Раунд 120, белый
Стол складной Раунд 120, белый
от 8 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 5, 1800x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Стол Лидер 5, 1800x900

466

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности