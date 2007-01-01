Характеристики товара
Описание
Стол Мармер мини — это прекрасный выбор для создания современного и утонченного интерьера. Прямоугольная столешница в цвете СНОУ ВАЙТ придаёт изделию элегантный и чистый вид, а стильное подстолье из металла добавляет изысканности. Этот стол прекрасно впишется в любой интерьер, добавив в него атмосферу современности и стиля.
Столешница изготовлена из качественного МДФ, покрытого керамическим слоем, что гарантирует долговечность и легкость в уходе. Толщина столешницы составляет 2,2 см, что придает конструкции устойчивость и надежность.
Металлические ножки в черном цвете обеспечивают отличную поддержку и долговечность, выдерживая максимальную нагрузку до 50 кг. Размеры стола составляют 90 см в длину, 60 см в ширину и 75 см в высоту, что делает его отличным выбором для столовой зоны, кухни или гостиной.
Стол рассчитан на комфортное размещение до 4 персон, идеально подходит для небольших семейных ужинов или встреч с друзьями. Этот стильный стол украсит кухню, обеденную зону, гостиную, дачную террасу или даже современное кафе. Он создаст атмосферу уюта и элегантности в вашем помещении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина600 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы22 мм
- Вес20 кг
- Материал столешницыМДФ, керамика
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка50
- Цветбелый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки781 мм
- Высота упаковки128 мм
- Глубина упаковки1083 мм
- Вес упаковки23 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики1080
- Изделия стопируютсяНет