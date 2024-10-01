Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина500 мм
- Высота580/640/700/760 мм
- Материал столешницыЛДСП
- ЦветДуб сонома
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол письменный Topa, светлый дуб, лдсп
Стол Bianka, деревянный, прямоугольный, белый
Стол письменный Салин
Стол письменный/компьютерный CD-016, 4 ящика, белый
Стол прямолинейный, 1800*700, белый
Парта-трансформер растущая Polini kids City
Стол лофт Ray, ножки черные, столешница цвет в ассортименте
Стол письменный для двух тумб
Стол электрический LA-SR2
Стеклянный стол с электроприводом LA-E4A