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Стол Мэдис ученический - фото 1

Стол Мэдис ученический

Артикул: CH-067-987
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота580/640/700/760 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • ЦветДуб сонома

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