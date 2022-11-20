Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2700 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Комплект мебели Банкетный
Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный
Стол Лидер 5, 2400x900
Стол Пентагон
Стол деревянный Лота Лофт, черный матовый
Стол деревянный Лота Лофт, белый матовый
Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас
Стол Лидер 2, 2000*900, орех, черный
Стол Лидер 9, d700, белый
Стул Carol, терракотовый
Стул Меган велюр пыльно-синий
Стул прозрачный Isy Antishock, серый
Обеденный стул Чико, темно-синий
Стул Oliver Square велюр темно-серый
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Maple
Стул пластиковый Fold, складной, розовый
Стул складной банкетный SUPER LITE N черный
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, 1500х800, белый
Стол ФАВОРИТ-2, 1100x750
Стол ОРИОН-3, D1200
Стол ОРИОН-6, D900
Стол ОРИОН-9, салатовый, 850x700
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черный
Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив
Стол деревянный Тринити Лофт бетон, белый матовый
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ