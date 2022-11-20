Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ - фото 1Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ - фото 2Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ - фото 3

Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ

Артикул: CH-052-869
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт 13
Стол Лофт 13
Следующий Стол Лофт 15
Стол Лофт 13

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2700 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19025
8 190 ₽

Комплект мебели Банкетный

166
ХитРаспродажа
Стол Лидер 9, D80см, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9904
3 090 ₽

Стол Лидер 9, D80см, орех, черный

453
В наличии 16 шт.
Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный

466
Стол Лидер 5, 2400x900Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стол Лидер 5, 2400x900

467
Стол ПентагонНастоящее фото товара Стол Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Стол Пентагон

164
Стол деревянный Лота Лофт, черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт, черный матовый

34
Стол деревянный Лота Лофт, белый матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт, белый матовый

42
Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркасНастоящее фото товара Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена

Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас

6
New
Стол Лидер 2, 2000*900, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стол Лидер 2, 2000*900, орех, черный

14
New
Стол Лидер 9, d700, белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 9, d700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Стол Лидер 9, d700, белый

10

С этим товаром покупают

Стул Carol, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стул Carol, терракотовый

76
В наличии 3 шт.
Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

52
В наличии 36 шт.
Стул прозрачный Isy Antishock, серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стул прозрачный Isy Antishock, серый

40
В наличии 13 шт.
Обеденный стул Чико, темно-синийНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Обеденный стул Чико, темно-синий

53
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр темно-серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр темно-серый

79
В наличии 1 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стул обеденный Batista, зеленый

60
В наличии 7 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стул обеденный Batista, серый

90
В наличии 29 шт.
Стул MapleНастоящее фото товара Стул Maple, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Стул Maple

60
В наличии 2 шт.
Стул пластиковый Fold, складной, розовыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Fold, складной, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Fold, складной, розовый

35
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул складной банкетный SUPER LITE N черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный SUPER LITE N черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39543
4 190 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный SUPER LITE N черный

15
В наличии 3914 шт.

Другие товары из раздела банкетные столы

Распродажа
Стол Лидер 2, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

491
Стол Лидер 1, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 1500х800, белый

479
Стол ФАВОРИТ-2, 1100x750Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-2, 1100x750, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена

Стол ФАВОРИТ-2, 1100x750

102
Стол ОРИОН-3, D1200Настоящее фото товара Стол ОРИОН-3, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
37 890
Оптовая цена

Стол ОРИОН-3, D1200

127
Стол ОРИОН-6, D900Настоящее фото товара Стол ОРИОН-6, D900, произведённого компанией ChiedoCover
30 790
Оптовая цена

Стол ОРИОН-6, D900

190
Стол ОРИОН-9, салатовый, 850x700Настоящее фото товара Стол ОРИОН-9, салатовый, 850x700, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Стол ОРИОН-9, салатовый, 850x700

200
Распродажа
Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800, венге, черный

474
Распродажа
Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
42 59023
55 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив

192
Распродажа
Стол деревянный Тринити Лофт бетон, белый матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт бетон, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29024
10 800 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт бетон, белый матовый

32
В наличии 19 шт.
New
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ

9
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ
от 5 790
В корзине

С этим товаром покупают

Стул Carol, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стул Carol, терракотовый

76
В наличии 3 шт.
Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

52
В наличии 36 шт.
Стул прозрачный Isy Antishock, серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стул прозрачный Isy Antishock, серый

40
В наличии 13 шт.
Обеденный стул Чико, темно-синийНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Обеденный стул Чико, темно-синий

53
В наличии 1 шт.