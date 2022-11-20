Характеристики товара
Описание
Диаметр: 800 мм
Столешница: ЛДСП
Цвет столешницы: белый
Каркас: сталь
Цвет каркаса: белый
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
Диаметр: 800 мм
Столешница: ЛДСП
Цвет столешницы: белый
Каркас: сталь
Цвет каркаса: белый
Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Стол Лидер 9
Стол Лидер 7
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
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Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
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