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Стол Лидер 9, D80см, белый, белый - фото 1Стол Лидер 9, D80см, белый, белый - фото 2

Стол Лидер 9, D80см, белый, белый

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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 800 мм

Столешница: ЛДСП

Цвет столешницы: белый

Каркас: сталь

Цвет каркаса: белый

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
Сделаем стол на заказ

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