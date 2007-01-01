Характеристики товара
Описание
Стол обеденный круглый Остер — это воплощение утонченного вкуса, стиля и рационального пространства. Этот обеденный дизайнерский стол идеально подходит для небольших помещений, где важны не только комфорт, но и эстетика.
Модель выполнена в компактной круглой форме, что делает ее удобной для размещения даже в узких кухнях или мини-столовых. Диаметр 100 см и высота 76 см позволяют комфортно разместиться до 4 человек, обеспечивая при этом свободное пространство вокруг.
Особенностью стола является столешница из микрокристаллического камня цвета светло-серый мрамор — инновационного материала, который сочетает в себе слой микрокристаллического стекла 3-5 мм на поверхности окаменелостей керамического стекла и полностью интегрируется после вторичного спекания. Поверхность устойчива к загрязнениям, царапинам и перепадам температур, сохраняя безупречный внешний вид на долгие годы. Благодаря своей форме и цвету, стол легко становится центральным элементом интерьера.
Конструкция оснащена одной опорой — металлическим основанием цвета глянцевое золото, которое выглядит надежно и одновременно изысканно. Такой дизайн добавляет изделию легкости и динамики, создавая контраст с фактурой столешницы и усиливая эффект современной роскоши.
Этот круглый обеденный четырехместный стол станет отличным выбором как для городской квартиры-студии, так и для загородного дома, кафе или бистро. Он одинаково удачно впишется в интерьер в стиле минимализм, гламур или скандинавская классика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота760 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки59.40 кг
- Изделия стопируютсяНет