Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота770 мм
- Вес81 кг
- Объем0.339 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест6
- Страна изготовленияРоссия
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