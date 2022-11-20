Характеристики товара
Описание
материал столешницы-лдсп
размеры:
толщина столешницы -2,5 см
общая ширина-700мм
высота -760 мм
Производство Россия
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина700 мм
- Материал столешницыЛДСП
материал столешницы-лдсп
размеры:
толщина столешницы -2,5 см
общая ширина-700мм
высота -760 мм
Производство Россия
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