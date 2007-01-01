Характеристики товара
Описание
Парта идеально подойдет как для школьника начальных классов, так и для студента. Парта оснащена системой регулировки высоты и угла наклона столешницы. Дополнительно парту можно укомплектовать полкой и органайзером, как представлено на доп.фото.
Парта выполнена в современных приятных цветах ЛДСП. Благодаря большому выбору цвета корпуса, пластиковых элементов и каркаса возможно подобрать парту на любой самый требовательный вкус и интерьер.
Парта со столешницей размером 750х550 мм компактна, но достаточна для занятий.
Столешница легко регулируется по наклону от 0° до 30°, подбирается оптимальное положение для любых занятий.
Опоры регулируемые, позволяют менять высоту парты от 530 до 815 мм, помогая сохранять правильную посадку, защищая от сколиоза и остеохондроза.
Все углы и выступающие части скруглены и защищены пластиковыми накладками.
В максимальной комплектации этот стол превращается в полноценный кабинет, где удобно и учиться, и работать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина550 мм
- Высота530/815 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалметалл
- Материал столешницыЛДСП
- Цветбежевый, серый, дуб сонома
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Вес упаковки20.11 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет