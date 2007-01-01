Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Cabaret, серый, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
Стол-парта регулируемый Cabaret, серый, дуб сонома
8 оценок
14 290
Товар в корзине. Перейти
Стол-парта регулируемый Cabaret, серый, дуб сонома - фото 1Стол-парта регулируемый Cabaret, серый, дуб сонома - фото 2Стол-парта регулируемый Cabaret, серый, дуб сонома - фото 3
NEW

Стол-парта регулируемый Cabaret, серый, дуб сонома

Артикул: CH-083-633
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота530/815 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, 900*600, белый, ясень, кромка ПВХ, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, ясень, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 21
Фотография товара Стол Лидер 21 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Парта идеально подойдет как для школьника начальных классов, так и для студента. Парта оснащена системой регулировки высоты и угла наклона столешницы. Дополнительно парту можно укомплектовать полкой и органайзером, как представлено на доп.фото.

Парта выполнена в современных приятных цветах ЛДСП. Благодаря большому выбору цвета корпуса, пластиковых элементов и каркаса возможно подобрать парту на любой самый требовательный вкус и интерьер.
Парта со столешницей размером 750х550 мм компактна, но достаточна для занятий.
Столешница легко регулируется по наклону от 0° до 30°, подбирается оптимальное положение для любых занятий.
Опоры регулируемые, позволяют менять высоту парты от 530 до 815 мм, помогая сохранять правильную посадку, защищая от сколиоза и остеохондроза.
Все углы и выступающие части скруглены и защищены пластиковыми накладками.
В максимальной комплектации этот стол превращается в полноценный кабинет, где удобно и учиться, и работать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота530/815 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалметалл
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветсерый, дуб сонома
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.11 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела парты

Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500

484
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500

494
Фотография товара Парта растущая E601, клен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Парта растущая E601, клен, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Парта растущая E601, клен

26
Настоящее фото товара Стол-парта 2-местный регулируемый Бюджет, рост 2-4, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стол-парта 2-местный регулируемый Бюджет, рост 2-4

5
Фотография товара Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 2-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 2-4, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 2-4

15
В наличии 67 шт.
Фотография товара Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 4-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 4-6, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 4-6

5
В наличии 138 шт.
Фотография товара Стол письменный Pupil, двухместный, нерегулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Pupil, двухместный, нерегулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стол письменный Pupil, двухместный, нерегулируемый

8
Фотография товара Стол письменный Allow, регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Allow, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стол письменный Allow, регулируемый

7
New
Фотография товара Стол-парта регулируемый Program, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Program, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Стол-парта регулируемый Program, бежевый, белый

9
New
Фотография товара Стол-парта регулируемый Cabaret, дуб сонома, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Cabaret, дуб сонома, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол-парта регулируемый Cabaret, дуб сонома, серый

14

Товар в корзине

Стол-парта регулируемый Cabaret, серый, дуб сонома
Стол-парта регулируемый Cabaret, серый, дуб сонома
14 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности