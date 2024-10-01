Товар в корзине. Перейти
Стол ученический Лама - фото 1

Стол ученический Лама

Артикул: CH-057-356
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Персона - 3Н с пюпитром
Фотография товара Стул Персона - 3Н с пюпитром от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект мебели Polini kids, белый макиато
Фотография товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота520/760 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветоранжевый, серый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Jackson, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Подвесной светильник Jackson

47
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от112 990
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя

41
Фотография товара Стул Алексис велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Алексис велюр синий

60
В наличии 46 шт.
Фотография товара Офисный шкаф Vicent, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный шкаф Vicent, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Офисный шкаф Vicent, итальянский орех

47
Настоящее фото товара Ель Royal Grandeur стекло, 180, произведённого компанией ChiedoCover
от141 390

Ель Royal Grandeur стекло, 180

7
Фотография товара Диван Бриджит бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Диван Бриджит бежевый, орех

13

Другие товары из раздела парты

Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500

484
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500

494
Фотография товара Парта растущая E601, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Парта растущая E601, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 191
Оптовая цена

Парта растущая E601, белый

14
Фотография товара Парта растущая E601, клен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Парта растущая E601, клен, произведённого компанией ChiedoCover
от15 191
Оптовая цена

Парта растущая E601, клен

11
Настоящее фото товара Стол-парта 2-местный регулируемый Бюджет, рост 4-6, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стол-парта 2-местный регулируемый Бюджет, рост 4-6

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 4-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 4-6, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 4-6

5
Настоящее фото товара Парта школьная 22Р, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Парта школьная 22Р

5
Настоящее фото товара Парта школьная 2Р, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Парта школьная 2Р

6
Настоящее фото товара Парта школьная 2Р с перфорацией и углом наклона, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Парта школьная 2Р с перфорацией и углом наклона

5
Настоящее фото товара Парта школьная 2Р с перфорацией, полкой и углом наклона, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Парта школьная 2Р с перфорацией, полкой и углом наклона

12

Товар в корзине

Стол ученический Лама
Стол ученический Лама
от 19 290
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Jackson, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Подвесной светильник Jackson

47
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от112 990
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя

41
Фотография товара Стул Алексис велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Алексис велюр синий

60
В наличии 46 шт.
Фотография товара Офисный шкаф Vicent, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный шкаф Vicent, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Офисный шкаф Vicent, итальянский орех

47