Стол-парта регулируемый Ceremony
7 оценок
14 190
NEW

Стол-парта регулируемый Ceremony

Артикул: CH-083-627
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Парта идеально подойдет как для школьника начальных классов, так и для студента. Парта оснащена системой регулировки по высоте и углу наклона столешницы: положение для чтения, письма, рисования, что позволит сформировать правильную осанку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота530/815 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, ясень
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Вес упаковки18.60 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стол-парта регулируемый Ceremony
Стол-парта регулируемый Ceremony
14 190
С этим товаром покупают

