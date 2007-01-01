Характеристики товара
Описание
Парта идеально подойдет как для школьника начальных классов, так и для студента. Парта оснащена системой регулировки по высоте и углу наклона столешницы: положение для чтения, письма, рисования, что позволит сформировать правильную осанку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина530 мм
- Высота530/815 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, ясень
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Вес упаковки18.60 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет