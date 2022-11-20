Характеристики товара
Описание
Длина - от 900 до 1800 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Длина1200 мм
Длина - от 900 до 1800 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|1200
|500
|750
|16
|17.6
|3790
|1500
|500
|750
|16
|20
|4290
|1800
|500
|750
|16
|22.4
|4790
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