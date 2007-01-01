Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500
487 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - фото 1Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - фото 2Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - фото 3Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - фото 4
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500

Артикул: CH-015-607
487 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт А1
Фотография товара Стол Лофт А1 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол обеденный Гейзер, черный, золотой
Фотография товара Стол обеденный Гейзер, черный, золотой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вес17.6 кг
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 500 750 16 17.6 4890
1500 500 750 16 20 5290
1800 500 750 16 22.4 5790
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Другие товары из раздела парты

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500

494
Распродажа
Фотография товара Парта растущая E601, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Парта растущая E601, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29016
16 990 ₽Оптовая цена

Парта растущая E601, белый

26
  • белый
  • бежевый
В наличии 149 шт.
Распродажа
Фотография товара Парта растущая E601, клен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Парта растущая E601, клен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29016
16 990 ₽Оптовая цена

Парта растущая E601, клен

26
  • белый
  • бежевый
В наличии 89 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол-парта 2-местный регулируемый Бюджет, рост 2-4, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29018
7 590 ₽Оптовая цена

Стол-парта 2-местный регулируемый Бюджет, рост 2-4

5
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол-парта 2-местный регулируемый Бюджет, рост 4-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39017
7 690 ₽Оптовая цена

Стол-парта 2-местный регулируемый Бюджет, рост 4-6

6
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 4-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 4-6, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09018
9 790 ₽Оптовая цена

Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 4-6

5
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол письменный Элоу, регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Элоу, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стол письменный Элоу, регулируемый

7
Фотография товара Стол-парта регулируемый Програм, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Програм, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Стол-парта регулируемый Програм, бежевый, белый

9
Распродажа
Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Церемони, произведённого компанией ChiedoCover
14 69017
17 690 ₽

Стол-парта регулируемый Церемони

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол-парта регулируемый Кабарет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Кабарет, произведённого компанией ChiedoCover
14 49017
17 390 ₽

Стол-парта регулируемый Кабарет

15
  • бежевый, серый, дуб сонома
  • серый, дуб сонома
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500
от 5 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности