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Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500
494 оценки
5 390
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - фото 1Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - фото 2Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - фото 3Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - фото 4Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - фото 5Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - фото 6Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - фото 7Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - фото 8
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500

Артикул: CH-015-609
494 оценки
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вес22.4 кг
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 500 750 16 17.6 4090
1500 500 750 16 20 4590
1800 500 750 16 22.4 5090
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800х500 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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