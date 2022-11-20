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Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 см - фото 1Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 см - фото 2Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 см - фото 3

Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 см

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Стол письменный Coral, светлый дуб, лдсп, цвет опоры черный
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Стол письменный Coral, светлый дуб, лдсп, цвет опоры черный

Характеристики товара

Описание

Многофункциональный письменный стол необычной формы. оснащен подставкой с полкой и штангой, благодаря которой вы получаете больше места для всех необходимых мелочей и аксессуаров, канцтоваров и даже украшений. Является прекрасным дополнением для индустриальных , скандинавских или эклектичных интерьеров .Столешница: ДСП 15мм + меламин, кромка в цвет столешницы. Основание: металл - порошковое окрашивание, цвет черный/белый. Максимальная нагрузка 100 кг.

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Основные характеристики

  • Вес11.35 кг
  • Цветкоричневый, белый
  • Размер упаковки106/64/8 см
  • Страна изготовленияКитай

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