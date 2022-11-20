Характеристики товара
Описание
Многофункциональный письменный стол необычной формы. оснащен подставкой с полкой и штангой, благодаря которой вы получаете больше места для всех необходимых мелочей и аксессуаров, канцтоваров и даже украшений. Является прекрасным дополнением для индустриальных , скандинавских или эклектичных интерьеров .Столешница: ДСП 15мм + меламин, кромка в цвет столешницы. Основание: металл - порошковое окрашивание, цвет черный/белый. Максимальная нагрузка 100 кг.
Основные характеристики
- Вес11.35 кг
- Цветкоричневый, белый
- Размер упаковки106/64/8 см
- Страна изготовленияКитай