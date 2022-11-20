Товар в корзине. Перейти
Компьютерный стол Формоза, серый, столешница дуб молочный - фото 1

Компьютерный стол Формоза, серый, столешница дуб молочный

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерный стол Формоза, серый, столешница дуб крафт
Компьютерный стол Формоза, серый, столешница дуб крафт
Следующий Компьютерный стол Формоза, серый, столешница венге
Компьютерный стол Формоза, серый, столешница дуб крафт

Характеристики товара

Описание

Вопрос меблировки своего предприятия особенно остро стоит у владельцев компьютерных клубов и интернет-кафе, ведь для заведений такого типа необходима особенная мебель, отличающаяся от стандартных компьютерных столов. Изготовление подобной мебели на заказ обычно обходится слишком дорого, несмотря на простую конструкцию. В нашем магазине вы можете приобрести этот качественный и надёжный интернет-стол.

Стол имеет отдельную секцию для установки системного блока и удобные перегородки сзади и по бокам, защищающие экран от посторонних взглядов.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина550 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес42,5 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветбежевый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки100 мм
  • Высота упаковки1500 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки42.50 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Письменный стол Уно венге

Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
5

Письменный стол Уно белый

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
9

Стол Лофт-7

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кресло Фортуна, спинка с утяжкой №2, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Кресло Фортуна, спинка с утяжкой №2

Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотникамиНастоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
14

Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
8

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань

Стул Самба М бежевый, сереброНастоящее фото товара Стул Самба М бежевый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49021
4 390 ₽Оптовая цена
15

Стул Самба М бежевый, серебро

Кресло College H-8078F-5/BeigeНастоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
9

Кресло College H-8078F-5/Beige

Кресло College BX-3671/BlackНастоящее фото товара Кресло College BX-3671/Black, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
14

Кресло College BX-3671/Black

Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковыйНастоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
14 69012
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковый

В наличии 9 шт.
Другие товары из разделасерванты
Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»Настоящее фото товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв», произведённого компанией ChiedoCover
68 990
Оптовая цена

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»

Сервант Фирзен Настоящее фото товара Сервант Фирзен , произведённого компанией ChiedoCover
от270 990
Оптовая цена
9

Сервант Фирзен