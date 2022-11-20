Характеристики товара
Описание
Создать представительную атмосферу в офисе можно, даже если вы располагаете скромным бюджетом. Классический дизайн и солидные цветовые схемы оформят любое помещение в строгих тонах. Модельный ряд позволит обустроить рабочие места любой сложности и конфигурации.
В данную комплектацию входит:
Стол угловой левый/правый - 2 шт
Тумба приставная - 2 шт
Экран - 1 шт
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина3300 мм
- Глубина1600 мм
- Вес180 кг
- МатериалЛДСП
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1620 мм
- Высота упаковки1220 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.63 м3
- Вес упаковки131 кг