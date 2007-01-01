Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, черный муар
13 оценок
9 490
Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, черный муар - фото 1

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, черный муар

Артикул: CH-083-881
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина800/1100 мм
  • Ширина800/1100 мм
  • Высота750/760 мм
  • Диаметр800/1100 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, 900*600, белый, ясень, кромка ПВХ, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, ясень, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 21
Фотография товара Стол Лидер 21 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800/1100 мм
  • Ширина800/1100 мм
  • Высота750/760 мм
  • Диаметр800/1100 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки862 мм
  • Высота упаковки856 мм
  • Глубина упаковки162 мм
  • Вес упаковки29.40 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10

478
Настоящее фото товара Стол Prism, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Стол Prism

37
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
22 9907
24 490 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото

26
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стол Монте К 90, Натуральное дерево

12
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Инфинити, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Инфинити, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена

Стол Инфинити, морилка

5
Фотография товара Стол Laos от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Laos, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стол Laos

8
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 9, D800, серый, кромка т -образная черная, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D800, серый, кромка т -образная черная, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39023
3 090 ₽

Стол Лидер 9, D800, серый, кромка т -образная черная, каркас черный

14
Распродажа
Фотография товара Стол Liverpool, золотистые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Liverpool, золотистые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
49 19039
79 990 ₽

Стол Liverpool, золотистые ножки

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, лавант, черный муар

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, фрост, черный муар

13

Другие товары из раздела круглые столы

Фотография товара Стол Лофт 28 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 28, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790

Стол Лофт 28

35
Фотография товара Стол Лофт 38 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 38, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790

Стол Лофт 38

30
Фотография товара Журнальный столик круглый Финика М Дуб мадейра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик круглый Финика М Дуб мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Журнальный столик круглый Финика М Дуб мадейра

38
Распродажа
Настоящее фото товара Стол RAFAEL, произведённого компанией ChiedoCover
от28 09066
81 690 ₽Оптовая цена

Стол RAFAEL

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол Split серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол Split серый

10
Фотография товара Стол письменный Пассаж, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Пассаж, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стол письменный Пассаж, черный

11
Распродажа
Фотография товара Стол Liverpool, орех, с хромированными ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Liverpool, орех, с хромированными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
43 69044
77 990 ₽

Стол Liverpool, орех, с хромированными ножками

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый Rullo, круглый, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стол пластиковый Rullo, круглый, темно-зеленый

6
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол 0883DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0883DT, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол 0883DT

5
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Журнальный столик Atrium, произведённого компанией ChiedoCover
50 390

Журнальный столик Atrium

13

Товар в корзине

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, черный муар
Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, черный муар
9 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности