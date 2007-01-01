Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол 1205DP, алюминий
Стол 1205DP, алюминий
15 оценок
8 490
Стол 1205DP, алюминий

Артикул: CH-081-893
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота700 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес7 кг
  • Материалалюминий, дерево
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол алюминиевый.
Каркас - алюминий. Столешница: деревянные перекладины. Верхний крест: 300х300мм сплав чугуна. Труба: Ø58, толщина стенки 1.1мм. Основание крестовое: 580х580мм из алюминия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес7 кг
  • Материалалюминий, дерево
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветхромированный, светлое дерево
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
