Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Urocu из композитного материала привлекает внимание с первого взгляда. Форма напоминает «вазу», в которой элегантность смело сочетается с ритмичностью формы. Структурные вертикальные «винтовые» линии поддерживают ощущение динамики и движения.По вашему желанию столик может выполнять декоративную или практическую функцию. Составит стильную пару дивану, креслу, пуфу. Справится с ролью прикроватной тумбы. Разместите на нём вазы, цветы, свечи, фоторамки, сувениры или декоративные фигурки. Можно положить вещи, которые привыкли держать под рукой. Текстура композитного материала придаст интерьеру выразительность, а геометрический силуэт привнесёт оригинальность и в домашнее, и в бизнес-пространство.Материал столешницы и основания - композитный материал.Поставляется в сборе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота485 мм
- Диаметр355 мм
- Цветтерракот
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет