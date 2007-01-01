Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, мрамор белый, черный муар
15 оценок
9 990
Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, мрамор белый, черный муар - фото 1

Артикул: CH-084-093
Основные характеристики
  • Длина900/1200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750/760 мм
  • Толщина столешницы22 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, серый, черный
  • ФормаКруглая, Овальная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки962 мм
  • Высота упаковки956 мм
  • Глубина упаковки162 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

