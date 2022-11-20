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          Фотография Стол обеденный Violet от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол обеденный Violet

          4.7
          Оптовая цена
          от 22 900 ₽
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          Стол обеденный Violet

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          22900 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота750 мм
          • Длина1500 мм
          • Ширина900 мм
          • Материал столешницыдерево
          • Материал подстольяМДФ

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