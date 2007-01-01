Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Виолет— выразительная комбинация природной эстетики и осязаемого комфорта. В основе дизайна – динамичные линии, которые формируют простой и сдержанный силуэт. Прямоугольную столешницу из МДФ с дубовым шпоном поддерживают 4 ножки из цельной каучуковой древесины. Натуральные материалы обладают высокой прочностью и красивой текстурой. Естественный узор из прожилок привлекает внимание, подчеркивая стремление интерьера к экологичности.
Деревянный стол станет центром вашей кухни, обеденной зоны, привнесёт ноту уюта, спокойствия. Плавный радиус углов делает его эргономичным и безопасным. Стол Виолет превратит ежедневную рутину завтраков, обедов и ужинов в стильный ритуал, станет основой для ваших праздничных сервировок, поддержит тепло безмятежного времени в кругу семьи и друзей.
Обеденный стол. Материал столешницы МДФ с дубовым шпоном (цвет натуральный). Ножки изготовлены из цельного каучукового дерева. Толщина столешницы 1,8 см . Длина стола 150 см, ширина 90 см, высота 75 см.
Размер упаковки: 156х95х11 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяМДФ
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1560 мм
- Высота упаковки950 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет