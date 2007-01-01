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Настоящее фото товара Стол обеденный Виолет, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Виолет
39 оценок
34 990
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Стол обеденный Виолет

Артикул: CH-011-764
39 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Виолет— выразительная комбинация природной эстетики и осязаемого комфорта. В основе дизайна – динамичные линии, которые формируют простой и сдержанный силуэт. Прямоугольную столешницу из МДФ с дубовым шпоном поддерживают 4 ножки из цельной каучуковой древесины. Натуральные материалы обладают высокой прочностью и красивой текстурой. Естественный узор из прожилок привлекает внимание, подчеркивая стремление интерьера к экологичности.

Деревянный стол станет центром вашей кухни, обеденной зоны, привнесёт ноту уюта, спокойствия. Плавный радиус углов делает его эргономичным и безопасным. Стол Виолет превратит ежедневную рутину завтраков, обедов и ужинов в стильный ритуал, станет основой для ваших праздничных сервировок, поддержит тепло безмятежного времени в кругу семьи и друзей.

Обеденный стол. Материал столешницы МДФ с дубовым шпоном (цвет натуральный). Ножки изготовлены из цельного каучукового дерева. Толщина столешницы 1,8 см . Длина стола 150 см, ширина 90 см, высота 75 см.



Размер упаковки: 156х95х11 см.



Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяМДФ

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1560 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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