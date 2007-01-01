Характеристики товара
Описание
Металлические опоры стола устойчивы и долговечны. Правильные формы, изящные линии и строгий минимализм в деталях являются отражением современного дизайна. Подходят к большинству интерьеров кухонь.
В разложенном виде, длина стола - 1520 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200/1520 мм
- Ширина700 мм
- Глубина1200 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыЛДСП, стекло
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка100
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Вес упаковки28.90 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет