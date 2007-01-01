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Настоящее фото товара Стол раздвижной Никон, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Никон
8 оценок
15 990
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Стол раздвижной Никон

Артикул: CH-079-783
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200/1520 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Металлические опоры стола устойчивы и долговечны. Правильные формы, изящные линии и строгий минимализм в деталях являются отражением современного дизайна. Подходят к большинству интерьеров кухонь.

В разложенном виде, длина стола - 1520 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200/1520 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП, стекло
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки28.90 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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