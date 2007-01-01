Характеристики товара
Описание
Кухонный стол Саммер имеет квадратную форму и нейтральный цвет, поэтому отлично подойдет для любого интерьера. Белое исполнение подчеркнет светлый дизайн или станет ярким акцентом в темном. Столешница выполнена из МДФ, что облегчает уход за ней и увеличивает срок использования. Основание обеденного стола металлическое, что делает его прочным и надежным. Ножки из бука сочетаются с классическим, современным и даже скандинавским стилем. Квадратный стол имеет небольшие размеры, поэтому отлично подойдет для компактной кухни в современном лаконичном дизайне.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет