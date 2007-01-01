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Настоящее фото товара Стол Саммер, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Саммер, белый
6 оценок
11 39044
19 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Саммер, белый - фото 1Стол Саммер, белый - фото 2Стол Саммер, белый - фото 3Стол Саммер, белый - фото 4Стол Саммер, белый - фото 5
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Стол Саммер, белый

Артикул: CH-078-673
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный стол Саммер имеет квадратную форму и нейтральный цвет, поэтому отлично подойдет для любого интерьера. Белое исполнение подчеркнет светлый дизайн или станет ярким акцентом в темном. Столешница выполнена из МДФ, что облегчает уход за ней и увеличивает срок использования. Основание обеденного стола металлическое, что делает его прочным и надежным. Ножки из бука сочетаются с классическим, современным и даже скандинавским стилем. Квадратный стол имеет небольшие размеры, поэтому отлично подойдет для компактной кухни в современном лаконичном дизайне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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