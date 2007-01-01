Характеристики товара
Описание
Кухонный стол Саммер в черном цвете и квадратной столешницей отлично подойдет для любого интерьера. Его оттенок подчеркнет темный дизайн или станет ярким акцентом в светлом. Столешница выполнена из МДФ, что увеличивает срок ее использования и облегчает ежедневный уход. Основание обеденного стола металлическое, что делает его прочным и надежным. Ножки из бука сочетаются с другими предметами мебели из дерева, а также подчеркнут классический интерьер или обстановку в современном стиле. Квадратный стол небольшого размера, поэтому отлично подойдет для компактной кухни в современном лаконичном дизайне.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножекметалл, бук
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет