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Настоящее фото товара Стол Саммер, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Саммер, чёрный
44 оценки
11 39044
19 990 ₽
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Стол Саммер, чёрный - фото 1Стол Саммер, чёрный - фото 2Стол Саммер, чёрный - фото 3
Распродажа

Стол Саммер, чёрный

Артикул: CH-034-086
44 оценки
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный стол Саммер в черном цвете и квадратной столешницей отлично подойдет для любого интерьера. Его оттенок подчеркнет темный дизайн или станет ярким акцентом в светлом. Столешница выполнена из МДФ, что увеличивает срок ее использования и облегчает ежедневный уход. Основание обеденного стола металлическое, что делает его прочным и надежным. Ножки из бука сочетаются с другими предметами мебели из дерева, а также подчеркнут классический интерьер или обстановку в современном стиле. Квадратный стол небольшого размера, поэтому отлично подойдет для компактной кухни в современном лаконичном дизайне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекметалл, бук
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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