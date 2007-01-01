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Настоящее фото товара Стол Сингапур, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Сингапур
13 оценок
49 090
Товар в корзине. Перейти
Стол Сингапур - фото 1

Стол Сингапур

Артикул: CH-068-675
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота445 мм
  • Материал каркасаалюминий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Сингапур подходит для использования как в помещении, так и на улицы. Лаконичный европейский дизайн впишется в любой интерьер. Столешница сделана из керамогранита с эффектом под натуральный камень. Прочный каркас из нержавеющего алюминия обеспечит длительный срк службы. Устойчив и не скользит по полу благодаря пластиковым наконечникам на ножках. Этот стол является идеальным решением для тех, кто ищет удобный и стильный предмет мебели для своего сада, террасы или столовой. Производство Германия.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота445 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки1150 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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