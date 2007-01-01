Характеристики товара
Описание
Стол Сингапур подходит для использования как в помещении, так и на улицы. Лаконичный европейский дизайн впишется в любой интерьер. Столешница сделана из керамогранита с эффектом под натуральный камень. Прочный каркас из нержавеющего алюминия обеспечит длительный срк службы. Устойчив и не скользит по полу благодаря пластиковым наконечникам на ножках. Этот стол является идеальным решением для тех, кто ищет удобный и стильный предмет мебели для своего сада, террасы или столовой. Производство Германия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина1100 мм
- Высота445 мм
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки1150 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет