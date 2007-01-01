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Настоящее фото товара Кофейный столик Ступа, белый, металл, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейный столик Ступа, белый, металл
10 оценок
12 290
Товар в корзине. Перейти
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Кофейный столик Ступа, белый, металл

Артикул: CH-078-481
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Высота540 мм
  • Вес6.3 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Ступа - элегантный, прочный и функциональный. Выполненный из высококачественного металла, он будет служить союзником на протяжении многих лет, сохраняя свою привлекательность и стиль. Коллекция кофейных столов Ступа предлагает широкий выбор стилей, отделок и покрытий ножек, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера. Оригинальный дизайн в виде перевёрнутого бокала делает столик ярким акцентом.

Эксклюзивный стиль - черный или белый металл, металл с ножкой под дерево, керамогранит с ножкой под мрамор или латунное покрытие создает уникальный дизайн столика Ступа, который станет прекрасным акцентом в вашем доме. Его круглая форма и компактные размеры делают столик универсальным и позволяют использовать его не только в качестве журнального столика, но и в различных других функциональных целях.

Столик Ступа легко сочетается с другой мебелью и декором, помогая подчеркнуть стиль и изысканность вашего интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота540 мм
  • Вес6.3 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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