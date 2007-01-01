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Настоящее фото товара Кофейный столик Вен, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейный столик Вен, черный, коричневый
12 оценок
11 990
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Кофейный столик Вен, черный, коричневый - фото 1Кофейный столик Вен, черный, коричневый - фото 2Кофейный столик Вен, черный, коричневый - фото 3Кофейный столик Вен, черный, коричневый - фото 4

Кофейный столик Вен, черный, коричневый

Артикул: CH-073-330
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина795 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота400 мм
  • Материал столешницыдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик в минималистичном стиле станет финальным штрихом в любом пространстве. В его дизайне элегантность смело сочетается с ритмичностью формы. Треугольную столешницу из массива дерева поддерживают грациозные ножки из металла, которые дополнительно укреплены перекладинами.

По вашему желанию может выполнять декоративную или практическую функцию. Составит стильную пару дивану, креслу, пуфу. Разместите на нём вазы, цветы, свечи, фоторамки, сувениры или декоративные фигурки. Можно расставить косметику, положить книги, принадлежности для рукоделия, творчества, вещи, которые привыкли держать под рукой. Можно сочетать несколько столиков Вен, чтобы создать динамическую композицию. Текстура дерева придаст интерьеру выразительность, а геометрический силуэт привнесет оригинальность.

Материал столешницы - массив дерева в дубовом шпоне, материал основания - металл с порошковым покрытием черного цвета. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина795 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота400 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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