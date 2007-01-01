Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Солид — это идеальное сочетание элегантности и надежности, которое станет изысканным акцентом в любом интерьере. Изготовленный из первоклассного металла, этот столик гарантирует долговечность и сохранение своей привлекательности на протяжении многих лет. Доступный в роскошных цветах — черном и золотом, он легко впишется в разнообразные стили оформления, позволяя вам выбрать оптимальное решение для вашего дома.
Оригинальная форма столика Солид выделяет его среди других предметов мебели, придавая вашему пространству нотку уюта и стиля. Благодаря своей универсальности и легкости, он может использоваться не только как журнальный столик, но и как прикроватная тумба или дополнительная подставка в любом уголке вашего дома. Его круглая форма и компактные размеры делают его идеальным выбором как для небольших помещений, так и для просторных гостиных.
Столик Солид прекрасно сочетается с другими элементами мебели и аксессуарами, подчеркивая стиль и изящество вашего интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Высота580 мм
- Вес8.5 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет