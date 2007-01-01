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Настоящее фото товара Кофейный столик Солид, чёрный, металл, 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейный столик Солид, чёрный, металл, 40 см
13 оценок
11 390
Товар в корзине. Перейти
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Кофейный столик Солид, чёрный, металл, 40 см

Артикул: CH-078-473
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Высота580 мм
  • Вес8.5 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Солид — это идеальное сочетание элегантности и надежности, которое станет изысканным акцентом в любом интерьере. Изготовленный из первоклассного металла, этот столик гарантирует долговечность и сохранение своей привлекательности на протяжении многих лет. Доступный в роскошных цветах — черном и золотом, он легко впишется в разнообразные стили оформления, позволяя вам выбрать оптимальное решение для вашего дома.

Оригинальная форма столика Солид выделяет его среди других предметов мебели, придавая вашему пространству нотку уюта и стиля. Благодаря своей универсальности и легкости, он может использоваться не только как журнальный столик, но и как прикроватная тумба или дополнительная подставка в любом уголке вашего дома. Его круглая форма и компактные размеры делают его идеальным выбором как для небольших помещений, так и для просторных гостиных.

Столик Солид прекрасно сочетается с другими элементами мебели и аксессуарами, подчеркивая стиль и изящество вашего интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота580 мм
  • Вес8.5 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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