Товар в корзине. Перейти
Стол Сканди 120, Орех/ Слоновая кость - фото 1Стол Сканди 120, Орех/ Слоновая кость - фото 2Стол Сканди 120, Орех/ Слоновая кость - фото 3

Стол Сканди 120, Орех/ Слоновая кость

Артикул: CH-052-938
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 150
Стол складной Раунд 150
Следующий Стол Сарагоса темный квадрат
Стол складной Раунд 150

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес33 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый, белый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стол Лофт, Оникс/ ЧерныйНастоящее фото товара Стол Лофт, Оникс/ Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Лофт, Оникс/ Черный

38
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Bezzo 1400, раздвижной, прямоугольный, серый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от51 59015
59 990 ₽Оптовая цена

Стол Bezzo 1400, раздвижной, прямоугольный, серый глянец

72
Стол обеденный Virtuos V, береза с эффектомНастоящее фото товара Стол обеденный Virtuos V, береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от66 090
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos V, береза с эффектом

31
Стол Лофт, Бетон Портленд/ ЧерныйНастоящее фото товара Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный

32
В наличии 24 шт.
Стол круглый раскладной BarneoНастоящее фото товара Стол круглый раскладной Barneo, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена

Стол круглый раскладной Barneo

49
Стол раскладной Ricco Настоящее фото товара Стол раскладной Ricco , произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стол раскладной Ricco

38
Стол Solution, круглый, черныйНастоящее фото товара Стол Solution, круглый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена

Стол Solution, круглый, черный

44
Стол Solution, круглый, белый/ черныйНастоящее фото товара Стол Solution, круглый, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стол Solution, круглый, белый/ черный

43
Стол Теон 120 лиственница / пластина белая / белыйНастоящее фото товара Стол Теон 120 лиственница / пластина белая / белый, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена

Стол Теон 120 лиственница / пластина белая / белый

41
Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный Настоящее фото товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный

36

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09016
2 480 ₽

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

50
В наличии 280 шт.
Стул Vicky, латтеНастоящее фото товара Стул Vicky, латте, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Vicky, латте

63
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул Oliver экокожа черныйНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа черный

86
В наличии 58 шт.
Стул пластиковый Moon, черный, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Moon, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Moon, черный, красный

40
В наличии 1 шт.
Стул прозрачный QueenНастоящее фото товара Стул прозрачный Queen, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул прозрачный Queen

41
В наличии 17 шт.
Стул Дарио, белыйНастоящее фото товара Стул Дарио, белый, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Дарио, белый

84
В наличии 55 шт.
Стул OpusНастоящее фото товара Стул Opus, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Opus

68
В наличии 25 шт.
Распродажа
Стул Vero белыйНастоящее фото товара Стул Vero белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69018
5 670 ₽Оптовая цена

Стул Vero белый

50
В наличии 30 шт.
Кресло Barri, бордовыйНастоящее фото товара Кресло Barri, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Кресло Barri, бордовый

95
В наличии 18 шт.
Распродажа
Стул складной банкетный SUPER LITE N черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный SUPER LITE N черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39543
4 190 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный SUPER LITE N черный

15
В наличии 3767 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Стол Аруба 140, Шторм стекло/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Аруба 140, Шторм стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от27 19040
45 290 ₽Оптовая цена

Стол Аруба 140, Шторм стекло/ черный каркас

33
В наличии 10 шт.
Распродажа
Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамикаНастоящее фото товара Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от95 99021
120 490 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика

165
В наличии 2 шт.
Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдспНастоящее фото товара Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп

42
В наличии 5 шт.
Стол Анселм белый / белыйНастоящее фото товара Стол Анселм белый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Стол Анселм белый / белый

70
Распродажа
Журнальный стол Бернард орех с коричневой патинойНастоящее фото товара Журнальный стол Бернард орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
21 9908
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард орех с коричневой патиной

31
Хит
Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбаоНастоящее фото товара Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао

31
Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовыйНастоящее фото товара Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовый

38
Распродажа
Стол обеденный Ballet 200*100*75 темное деревоНастоящее фото товара Стол обеденный Ballet 200*100*75 темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от54 9909
59 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ballet 200*100*75 темное дерево

8
В наличии 7 шт.
NewРаспродажа
Стол Монте К 90, Орех/Слоновая костьНастоящее фото товара Стол Монте К 90, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99015
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 90, Орех/Слоновая кость

5
В наличии 3 шт.
New
Стол Klint бежевыйНастоящее фото товара Стол Klint бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от73 490
Оптовая цена

Стол Klint бежевый

10
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Стол Сканди 120, Орех/ Слоновая кость
Стол Сканди 120, Орех/ Слоновая кость
от 33 790
39 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09016
2 480 ₽

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

50
В наличии 280 шт.
Стул Vicky, латтеНастоящее фото товара Стул Vicky, латте, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Vicky, латте

63
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул Oliver экокожа черныйНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа черный

86
В наличии 58 шт.
Стул пластиковый Moon, черный, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Moon, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Moon, черный, красный

40
В наличии 1 шт.