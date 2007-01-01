Характеристики товара
Описание
Складной стол Семман Ван Р удобен не только в использовании, но и отличается высоким качеством и надежностью.
Изготовленный из прочного пластика, он идеально подходит для использования на улице. Его устойчивость к ударам и влаге гарантирует долгий срок службы, а специальные фиксаторы опор исключают риск произвольного складывания. Вы можете быть уверены, что стол будет надежно стоять даже в ветреную погоду. Устойчивость к УФ-излучению и перепадам температур также делает его отличным выбором для дачи, где погода может быть непредсказуемой.
Эргономичная ручка с интегрированной резинкой обеспечивает комфортную транспортировку, что делает этот столик идеальным для пикников и выездов на природу. Легкость в переноске и компактность в сложенном виде позволяют без труда размещать его в автомобиле или хранить в доме.
Для профилактики повреждения пола в доме и загрязнения внутренней части опор на улице ножки стола оснащены заглушками на концах опор.
Складные столы можно использовать не только как уличную мебель, но и как обеденный стол, где комфортно можно расположить 6-8 персон.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1846 мм
- Ширина766 мм
- Высота734 мм
- Материалполипропилен
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки969 мм
- Высота упаковки785 мм
- Глубина упаковки104 мм
- Вес упаковки12.50 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет