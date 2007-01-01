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Настоящее фото товара Стол складной Семман Ван Т, серый, под дерево, 185*77*74 см, произведённого компанией ChiedoCover
Стол складной Семман Ван Т, серый, под дерево, 185*77*74 см
13 оценок
6 990
Товар в корзине. Перейти
Стол складной Семман Ван Т, серый, под дерево, 185*77*74 см - фото 1Стол складной Семман Ван Т, серый, под дерево, 185*77*74 см - фото 2Стол складной Семман Ван Т, серый, под дерево, 185*77*74 см - фото 3Стол складной Семман Ван Т, серый, под дерево, 185*77*74 см - фото 4Стол складной Семман Ван Т, серый, под дерево, 185*77*74 см - фото 5

Стол складной Семман Ван Т, серый, под дерево, 185*77*74 см

Артикул: CH-073-611
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина1846 мм
  • Ширина766 мм
  • Высота734 мм
  • Материалполипропилен
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Складной стол Семман Ван Т удобен не только в использовании, но и отличается высоким качеством и надежностью.

Изготовленный из прочного пластика, он идеально подходит для использования на улице. Его устойчивость к ударам и влаге гарантирует долгий срок службы, а специальные фиксаторы опор исключают риск произвольного складывания. Вы можете быть уверены, что стол будет надежно стоять даже в ветреную погоду. Устойчивость к УФ-излучению и перепадам температур также делает его отличным выбором для дачи, где погода может быть непредсказуемой.

Эргономичная ручка с интегрированной резинкой обеспечивает комфортную транспортировку, что делает этот столик идеальным для пикников и выездов на природу. Легкость в переноске и компактность в сложенном виде позволяют без труда размещать его в автомобиле или хранить в доме.

Для профилактики повреждения пола в доме и загрязнения внутренней части опор на улице ножки стола оснащены заглушками на концах опор.

Складные столы можно использовать не только как уличную мебель, но и как обеденный стол, где комфортно можно расположить 6-8 персон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1846 мм
  • Ширина766 мм
  • Высота734 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки969 мм
  • Высота упаковки785 мм
  • Глубина упаковки104 мм
  • Вес упаковки12.50 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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