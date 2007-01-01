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Настоящее фото товара Стол Стакс, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Стакс, белый/керамика белая
7 оценок
39 690
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Стол Стакс, белый/керамика белая - фото 1Стол Стакс, белый/керамика белая - фото 2Стол Стакс, белый/керамика белая - фото 3Стол Стакс, белый/керамика белая - фото 4

Стол Стакс, белый/керамика белая

Артикул: CH-088-518
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота760 мм
  • Вес32 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Стакс - максимально удобный и практичный стол с отличными характеристиками. Стол прямоугольный - удобно ставить к стене. Бесшовная столешница с максимальной полезной площадью и безопасными углами. Опоры разнесены максимально по краям и не мешают поставить даже крупные стулья или кресла. Тонкое подстолье обеспечивает комфортную посадку даже высоким людям. Раскладка сдвижная, +30см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота760 мм
  • Вес32 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Вставка300 мм
  • Цветбелый, мрамор
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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