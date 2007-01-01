Характеристики товара
Описание
Стол Стакс - максимально удобный и практичный стол с отличными характеристиками. Стол прямоугольный - удобно ставить к стене. Бесшовная столешница с максимальной полезной площадью и безопасными углами. Опоры разнесены максимально по краям и не мешают поставить даже крупные стулья или кресла. Тонкое подстолье обеспечивает комфортную посадку даже высоким людям. Раскладка сдвижная, +30см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900/1200 мм
- Глубина690 мм
- Высота760 мм
- Вес32 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Вставка300 мм
- Цветбежевый, черный, мрамор
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет