Стол Лидер 1, 900х600, орех, серебро

Артикул: CH-001-679

496 оценок

3 290 ₽ 3 890 ₽ 16 Оптовая цена Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте В корзину Купить сейчас Нашли дешевле?

Цвет +2

Цвет подстолья Шампань Серебро ЧерныйБелый

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Надёжная упаковка Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.