Настоящее фото товара Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL метрополитан, произведённого компанией ChiedoCover
Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL метрополитан
13 оценок
39 590
Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL метрополитан - фото 1Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL метрополитан - фото 2Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL метрополитан - фото 3Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL метрополитан - фото 4Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL метрополитан - фото 5

Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL метрополитан

Артикул: CH-080-602
13 оценок
Основные характеристики
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Столешница выполнена из HPL на основе МДФ толщиной 19 мм. HPL (High Pressure Laminate) – это материал, обладающий высокой устойчивостью к механическим повреждениям, влаге и перепадам температур. Он не выцветает, не царапается и легко очищается, что делает его идеальным выбором для обеденных поверхностей. Основание стола изготовлено из прочного металла, а верхняя часть ножки покрыта HPL в цвете метрополитан – это обеспечивает не только визуальную гармонию с поверхностью, но и дополнительную устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря диаметру 120 см и прочной конструкции, стол выдерживает нагрузку до 100 кг и комфортно размещает до 6 человек. Круглая форма делает его идеальным вариантом как для семейных обедов, так и для деловых встреч. Стол станет выразительным акцентом в любом пространстве — от минималистичной кухни, гостиной, обеденной зоны до стильного кафе или ресторана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
