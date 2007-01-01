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Стол трансформер Фокус, орех

Артикул: CH-074-092
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина450/900 мм
  • Высота180/775 мм
  • Цветорех

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