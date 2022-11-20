Характеристики товара
Описание
Уютный круглый обеденный стол можно заказать в любом цвете.
Материал подстолья акриловый камень, покрытие эмаль тонировка (золото поталь)
Материал столешницы MDF шпонированный тонировка (золото поталь)
Невероятно удобный и практичный круглый стол прослужит долгие годы, благодаря качественному исполнению и своей монументальности. Уникальный в своей простоте и элегантности, Стол идеально вписывается в любой интерьер без исключения: от арт-нуво до лофта
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяакрил