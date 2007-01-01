Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски
9 оценок
6 690
Товар в корзине. Перейти
Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски - фото 1Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски - фото 2Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски - фото 3

Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски

Артикул: CH-080-553
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница Werzalit WOODART
Фотография товара Столешница Werzalit WOODART от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Werzalit это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность.

Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Werzalit представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур от -50°С до +90°С.

Вот основные его преимущества:

  • Werzalit прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 20 мм, толщина фальш-борта 35 мм.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Крепления приобретаются отдельно и не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 15 мм во избежание сквозного отверстия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница Werzalit WOODART от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit WOODART, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit WOODART

45
Фотография товара Столешница Werzalit FANTASY от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit FANTASY, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit FANTASY

34
Фотография товара Столешница Werzalit HARMONY от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit HARMONY, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit HARMONY

46
Распродажа
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 800*800, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800*800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 800*800, венге

37
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро

37
Распродажа
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D700, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89039
7 990 ₽Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D700, орех

45
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 800x800, белый

43
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Столешница Werzalit прямоугольная 1100х700, белый

7
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, мраморный опиум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, мраморный опиум, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Столешница Werzalit круглая D800, мраморный опиум

11
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 800х1200, темный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 800х1200, темный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Столешница Werzalit прямоугольная 800х1200, темный дуб

13

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье 4015 (усиленное), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Подстолье 4015 (усиленное)

5
В наличии 30 шт.
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Подстолье Юнона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Юнона, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Подстолье Юнона

15
Настоящее фото товара Ножки шпильки для стола двойные, 75 см, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Ножки шпильки для стола двойные, 75 см

12
Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом SONO, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом SONO, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 19010
33 490 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом SONO, серый

15
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Дейл 2, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Подстолье Дейл 2

51
Фотография товара Подстолье хромированное 1288 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1288, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Подстолье хромированное 1288

93
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4064 барное, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Подстолье чугунное 4064 барное

71
Фотография товара Подстолье 2129EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2129EM, произведённого компанией ChiedoCover
50 390
Оптовая цена

Подстолье 2129EM

70
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт А2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт А2, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790

Подстолье Лофт А2

52

Другие товары из раздела столешницы werzalit

Фотография товара Столешница Werzalit UNIART от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit UNIART, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit UNIART

48
Фотография товара Столешница Werzalit STUDIOART от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit STUDIOART, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Столешница Werzalit STUDIOART

49
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, орех

33
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09021
13 990 ₽Оптовая цена

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, бук

48
В наличии 19 шт.
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 800x800, бук

46
В наличии 11 шт.
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D700, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D700, бук

36
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех

34
В наличии 24 шт.
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 800x800, орех

46
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертин, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертин

31
В наличии 42 шт.
New
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690

Столешница Werzalit круглая D800, бук

10

Товар в корзине

Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски
Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски
6 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье 4015 (усиленное), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Подстолье 4015 (усиленное)

5
В наличии 30 шт.
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Подстолье Юнона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Юнона, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Подстолье Юнона

15
Настоящее фото товара Ножки шпильки для стола двойные, 75 см, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Ножки шпильки для стола двойные, 75 см

12

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности