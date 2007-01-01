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Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Верзалит квадратная 700*700, белый
45 оценок
7 190
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Столешница Верзалит квадратная 700*700, белый - фото 1Столешница Верзалит квадратная 700*700, белый - фото 2Столешница Верзалит квадратная 700*700, белый - фото 3Столешница Верзалит квадратная 700*700, белый - фото 4

Столешница Верзалит квадратная 700*700, белый

Артикул: CH-037-023
45 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Вес8.9 кг
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 800х800, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Верзалит это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность. Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Верзалит представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур от -50°С до +90°С.

Вот основные его преимущества:

  • Верзалит прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 18 мм, толщина фальш-борта 25 мм.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Крепления приобретаются отдельно и не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 10 мм во избежание сквозного отверстия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Вес8.9 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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