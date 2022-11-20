Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина600 мм
- Длина1600 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье хромированное 1288
Стеллаж Классика №2
Стеллаж Классика №3
Стеллаж Хельга №4
Стеллаж Верона №1
Подстолье чугунное Равин 500
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех
Подстолье металлическое Паук
Подстолье Лофт 13