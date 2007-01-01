Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Solo D35, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Solo D35, бежевый
7 оценок
2 59030
3 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Solo D35, бежевый - фото 1Столик журнальный Solo D35, бежевый - фото 2Столик журнальный Solo D35, бежевый - фото 3Столик журнальный Solo D35, бежевый - фото 4Столик журнальный Solo D35, бежевый - фото 5
Распродажа

Столик журнальный Solo D35, бежевый

Артикул: CH-083-307
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Высота380 мм
  • Диаметр350 мм
  • Материалмассив сосны
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Frost, 2 стола журнальных, черный мрамор, черный
Фотография товара Комплект Frost, 2 стола журнальных, черный мрамор, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол журнальный Лайк, белый
Фотография товара Стол журнальный Лайк, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Столик журнальный Solo образован металлической столешницей в виде чаши и тремя ножками из массива сосны. Диалог этих материалов поддерживает лаконичный и универсальный дизайн, который гармонично вписывается в пространства любых назначений.
Внешний вид вдохновлен эстетикой традиционных подносов с поднимающимися бортиками. Поэтому на столике удобно хранить маленькие вещи, неустойчивые предметы. Также столик может работать в качестве подставки для растений, демонстрации аксессуаров, декора. Его плавные формы эстетично дополнят как городские, так и загородные локации. Компактный размер позволяет использовать даже на небольшой площади, например, на балконе, веранде. Вы без труда перенесете столик в нужную вам точку, составите стильную композицию, добавив его к дивану, креслу, пуфу.
Материал столешницы - металл, материал ножек - массив сосны.
Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота380 мм
  • Диаметр350 мм
  • Материалмассив сосны
  • Материал столешницыметалл
  • Цветбежевый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Восток №1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток №1, произведённого компанией ChiedoCover
28 090
Оптовая цена

Стол Восток №1

38
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от61 290
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый

39
Фотография товара Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290

Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый

36
Настоящее фото товара Стол Finezia, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Стол Finezia, прозрачный, закаленное стекло

44
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Freya, мрамор бежевый, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Freya, мрамор бежевый, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Стол Freya, мрамор бежевый, закаленное стекло

178
Фотография товара Стол Leila, белый, мдф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Leila, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Стол Leila, белый, мдф

31
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/гусиная лапка, произведённого компанией ChiedoCover
от41 89028
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/гусиная лапка

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол Arki К 90 натур, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол Arki К 90 натур

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Подставка Берже от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка Берже, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Подставка Берже

5
Настоящее фото товара Стол T-11 барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стол T-11 барный, черный

5

Другие товары из раздела круглые столы

Фотография товара Стол Лофт 38 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 38, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790

Стол Лофт 38

30
Фотография товара Стол Дельта, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дельта, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690

Стол Дельта, венге

141
Фотография товара Стол обеденный «Араш» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Араш», произведённого компанией ChiedoCover
91 290
Оптовая цена

Стол обеденный «Араш»

45
Фотография товара Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт

47
Фотография товара Стол EAMES, белый, D90 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол EAMES, белый, D90, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стол EAMES, белый, D90

11
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол пластиковый Istanbul от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Istanbul, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стол пластиковый Istanbul

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол журнальный Коффи натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Коффи натур, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стол журнальный Коффи натур

15
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стол Стиль, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Стиль, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Стол Стиль, белый, черный

8
В наличии 32 шт.
Фотография товара Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/золотой каркас

11
В пути 30 шт.
Фотография товара Стол Daria круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Daria круглый, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Стол Daria круглый

6

Товар в корзине

Столик журнальный Solo D35, бежевый
Столик журнальный Solo D35, бежевый
2 590
3 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности