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Стол письменный Звенье, орех

Артикул: CH-074-099
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стойкий к царапинам, водоотталкивающий

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота720 мм
  • Материалметалл, МДФ
  • Цветорех

Отзывы

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