Характеристики товара
Описание
Стойкий к царапинам, водоотталкивающий
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина480 мм
- Высота720 мм
- Материалметалл, МДФ
- Цветорех
Стойкий к царапинам, водоотталкивающий
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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