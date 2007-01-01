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Настоящее фото товара Скатерть тканевая Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть тканевая Журавинка
14 оценок
94031
1 350 ₽
Товар в корзине. Перейти
Скатерть тканевая Журавинка - фото 1Скатерть тканевая Журавинка - фото 2Скатерть тканевая Журавинка - фото 3
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Скатерть тканевая Журавинка

Артикул: CH-052-802
14 оценок
Основные характеристики
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скатерть для Хорека – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.

Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.

Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.

Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам (уточняйте у менеджера).

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

Скатерти из ткани Журавинка на протяжении многих лет пользуются высоким спросом среди ресторанов и кафе по всей России. Они обладают широкой цветовой гаммой и большим разнообразием рисунков, а водоотталкивающая пропитка существенно увеличивает срок их эксплуатации. Все скатерти имеют грязе-жиро-водоотталкивающая пропитку.

Ткань - журавинка, ричард, мати, лен.

Стандартный свис 30см, размеры индивидуальные. Свис в пол (обычно 75 см), углы срезаем на прямоугольной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
Журавинка 90х90 нет940
Журавинка 90х110 нет980
Журавинка 110х110 нет 1090
Журавинка 145х145 нет 1380
Журавинка 145х195 нет1730
Журавинка 145х235 нет 2040
Журавинка 170х170 есть 2850
Журавинка 180х180 есть 2970
Журавинка 190х190 есть3140
Журавинка 200х200 есть3290
Журавинка 210х210 есть 3440
Журавинка 250х250 есть 4020
Журавинка D 170 есть2080
Журавинка D 180 есть
 2300
Журавинка D 200 есть2740
Журавинка D 210 есть
 2890
Журавинка D 250 есть
 3620
Журавинка D 280 есть
 4060
Журавинка D 300 есть
 4390
Журавинка D 330 есть 4990
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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