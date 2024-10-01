Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Стопка «Бэйзик» – небольшая и лаконичная. Производитель изготавливает товар из качественного прозрачного стекла. Стопка небольшая, имеет ровные стенки малой высоты и объем 60 мл.
Толстое дно долго сохраняет температуру напитка. За счет прозрачности материала содержимое рюмки отлично видно, а за счет преломления света оно прекрасно играет в лучах солнца или освещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота68 мм
- Диаметр40 мм
- Вес0,098 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт