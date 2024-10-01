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Стопка «Бэйзик», стекло 60 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Бэйзик», стекло 60 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Бэйзик», стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-173
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Стопка «Бэйзик» – небольшая и лаконичная. Производитель изготавливает товар из качественного прозрачного стекла. Стопка небольшая, имеет ровные стенки малой высоты и объем 60 мл.


Толстое дно долго сохраняет температуру напитка. За счет прозрачности материала содержимое рюмки отлично видно, а за счет преломления света оно прекрасно играет в лучах солнца или освещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота68 мм
  • Диаметр40 мм
  • Вес0,098 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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